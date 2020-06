L'Equipe conferma: rapporti tesi con Tuchel, Leonardo vorrebbe subito Allegri al PSG

Rapporti tesi in casa Paris Saint-Germain tra Leonardo e Thomas Tuchel. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, il dirigente brasiliano non è soddisfatto del manager tedesco nonostante la conferma in vetta alla Ligue 1 in questa stagione e vorrebbe portare un nuovo allenatore, con Massimiliano Allegri in pole position.

Tuttavia per Leonardo - scrive 'L'Equipe' - non sarà affatto semplice cambiare tecnico già questa estate, anche perché Tuchel gode della stima del presidente Al-Khelaifi. "Sarà seduto lì in panchina anche la prossima stagione, a meno che non se ne vada da solo. Ciò che ha raggiunto quest'anno ha rafforzato la sua posizione e non c'è alcun desiderio di separarsene", ha detto al giornale francese una fonte interna al club che ha deciso di restare anonima.

Per Leonardo, sarà molto più semplice cambiare tecnico tra un anno quando scadrà il contratto di Tuchel.