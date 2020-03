L'Equipe critica i club della Ligue 1: "Il gabinetto fantasma"

L'Equipe di questa mattina critica aspramente i presidenti della Ligue 1 titolando: "Il gabinetto fantasma". Il riferimento è al Comitato autoproclamato dei club per far fronte alla crisi sanitaria che invece sembra essersi ritorta contro al calcio francese. Una decisione che ha messo in luce tutte le fratture che in Francia sembravano non esserci e che adesso sono ogni giorno più palesi.