L'Equipe e il "divorzio consumato" tra Villas Boas e Olympique Marsiglia

vedi letture

"Divorzio consumato". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de L'Equipe in Francia in rifermento all'allenatore del Marsiglia André Villas-Boas. Il tecnico non sarà più l'allenatore della squadra della Costa azzurra la prossima stagione. Jacquas-Henri Eyraud, prossimo presidente del club, sta già pensando al suo sostituto e a come rimpiazzarlo. Due i nomi sulla lista: Leonardo Jardim e Christopher Galtier.