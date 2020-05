L'Equipe e il semaforo verde del calcio tedesco: "La Germania si distingue"

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con la ripresa del calcio tedesco che ieri ha ricevuto il via libera da parte della Cancelliera Angela Merkel: "La Germania si distingue". Dal 15 maggio si potrà tornare in campo per terminare la stagione. Anche in Portogallo è tutto pianificato per tornare in campo entro fine mese e in Spagna ci credono ogni giorno di più. Inghilterra e Italia sono ancora in attesa sia del Governo sia di capire come organizzare la ripartenza.