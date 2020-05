L'Equipe e le polemiche sul futuro della Ligue 2: "Si gioca a 22?"

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Si gioca a 22?" Il riferimento è alla votazione della Lega calcio francese in merito al numero di squadre in Ligue 2 che da 20 potrebbero passare a 22. Una decisione che mette in una posizione scomoda Le Graet, presidente della Federcalcio transalpina perché convalidarla potrebbe provocare gravi problemi nell'organizzazione del campionato e potrebbe anche coinvolgere la Ligue 1.