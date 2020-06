L'Equipe in prima pagina celebra Paul Pogba: "Grande ritorno"

Il titolo in prima pagina dell’edizione odierna de L’Equipe è dedicato a Poul Pogba. Il centrocampista francese è tornato in campo ed è risultato decisivo in quattro dei cinque gol messi a segno finora dai Red Devils. Il quotidiano francese lo celebra con un titolo in prima pagina: "Grande ritorno".

Mercato OM - "Mandanda come Payet?" Questo il titolo in taglio alto di prima pagina del quotidiano. L’attaccante francese dell’Olympique Marsiglia ha rinnovato il proprio contratto fino al 2024 riducendosi parte dell’ingaggio. Il portiere della Repubblica Democratica del Congo, e bandiera biancoazzurra, potrebbe seguire le tracce.