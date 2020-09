L'Equipe in taglio alto di prima pagina: "Problemi in serie per Neymar"

Non c’è pace per Neymar. La stella brasiliana del Paris Saint-Germain attende la squalifica dopo la nota querelle con Alvaro Gonzalez al termine della partita contro l’Olympique Marsiglia. Non solo, il giocatore avrebbe avuto anche un problema al polpaccio che potrebbe portare ad un suo stop. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell’edizione odierna de L'Equipe: "Problemi in serie per Neymar".