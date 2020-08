L'Equipe in taglio alto in vista della Final Eight di Lisbona: "Lione senza complessi"

Oggi alle 10:27

L'Equipe in prima pagina dedica la sua apertura al ciclismo, ma in taglio alto c'è spazio anche per il calcio. "Lione senza complessi", titola il quotidiano francese facendo riferimento alla Final Eight che dovrà disputare l'OL dopo aver eliminato la Juventus: potrà farlo con un morale altissimo proprio per l'impresa appena riuscita.