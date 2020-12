L'Equipe: "L'OM centra il quinto successo di fila e mette pressione al PSG"

"Un punto è tutto". Titola così L'Equipe sul successo ottenuto ieri sera dal Marsiglia sul campo nel Nimes. Con la vittoria di ieri l'OM ha centrato il quinto successo di fila in Ligue 1, piazzandosi così a solamente una lunghezza dal PSG che rimane primo con una gara in meno (che giocherà stasera a Montpellier. Intanto l'OM inizia a mettere pressione, con il PSG di Tuchel che adesso non può più permettersi passi falsi in campionato.