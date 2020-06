L'Equipe: "La Premier non sta a guardare, è pronta per ricominciare"

“Nobiltà fa obbligo”. Questo il titolo de “L’Equipe” in Francia in riferimento alla Premier League. Con la Ligue 1 che si è fermata, la Serie A che riprenderà questo weekend, Liga e Bundesliga che già hanno ripreso, ora tocca alla Premier League. Il campionato inglese riprenderà stasera subito con un big match: Manchester City-Arsenal. Il quotidiano francese scrive come la Premier non poteva rimanere a guardare e rinunciare alla corona del campionato più potente del mondo