L'Equipe: "Ligue 1 verso la ripresa". Ma Sambia è in terapia intensiva

Buone, ma anche cattive, notizie dalla Francia. E, in particolare, da L'Equipe. Il quotidiano sportivo transalpino titola in prima pagina "Ligue 1 verso l'inizio", con Mbappè in versione centometrista ai blocchi di partenza. Questo perché la Ligue 1 ha trovato l'accordo con le emittenti televisive e ha presentato un protocollo medico per riprendere il campionato. Ma è il Governo che deve decidere. Nel frattempo, però, resta la "Preoccupazione per Sambia", il giocatore del Montpellier in terapia intensiva per sospetto Coronavirus. In prima pagina spazio anche a una notizia di mercato: "Meunier piace a Mourinho".