L'Equipe: "Mbappé aveva ancora del succo". Doppietta al Nimes

"Mbappe aveva ancora del succo". Questo il titolo in taglio alto, tradotto letteralmente, sulla prima pagina de L'Equipe. Il quotidiano francese dedica spazio alla vittoria di ieri sera del PSG per 4-0 sul campo del Nimes. Una vittoria schiacciante firmata anche dalla doppietta dello stesso Mbappé e ricamata dai gol di Florenzi e Sarabia. Il fuoriclasse francese continua ad incantare e dopo il gol-vittoria alla Croazia in Nations League, appena tre giorni fa, trascina il PSG anche in Ligue 1.