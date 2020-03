L'Equipe: "Mbappé ha fatto il test del Coronavirus: tra stanotte e domani la risposta"

vedi letture

Le condizioni fisiche di Kylian Mbappé continuano a preoccupare in casa Paris Saint-Germain. Il giovane attaccante francese non si allena da due giorni per precauzione e mister Tuchel, in conferenza stampa, ha provato a spiegare il perché: l'ex Monaco sembra affetto da angina.

Da L'Equipe arrivano però, proprio in questi minuti, ulteriori indiscrezioni circa il suo stato di salute: oggi Mbappé sarebbe stato sottoposto al test del Coronavirus e solamente tra stanotte e domattina riceverà una risposta dai medici. Se è vero che i sintomi fanno pensare almeno finora a un esito negativo, il club parigino ha voluto così dissipare ogni dubbio a poche ore dall'importantissima sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.