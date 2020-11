L'Equipe mette Kean e Di Maria in copertina: "Il PSG tiene bene il timone"

"Il PSG tiene bene il timone". E' questo il titolo d'apertura de L'Equipe che dedica spazio al successo dei parigini contro il Rennes e in copertina mette Moise Kean, attaccante italiano divenuto titolare in questo periodo in Francia a causa delle tante defezioni a cui deve far fronte Thomas Tuchel.