L'Equipe nel giorno di Marsiglia-PSG (rinviata): "L'amore per i classici"

Se non ci fosse stata l'emergenza Coronavirus, in Francia oggi sarebbe stato il giorno di Olympique Marsgilia-PSG, un Classique che sarebbe stato a dir poco infuocato. In prima pagina L'Equipe si concentra su questo match, eleggendo la Top 11 dei miti dei due club e titolando così: "L'amore per i classici".