L'Equipe: Paris Saint-Germain, Mbappe negativo al test per il Coronavirus

Sospiro di sollievo in casa Paris Saint-Germain, e in Francia, dopo i risultati del test per il Coronavirus a cui si è sottoposto l'attaccante Kylian Mbappè. L'esito è stato infatti negativo con il giocatore che potrà così tornare ad allenarsi coi compagni dopo che negli ultimi due giorni era rimasto a casa accusando sintomi simili al virus che sta spaventando il mondo. Il giocatore potrebbe così essere convocato dal tecnico Tuchel per la sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League. Lo riferisce L'Equipe.