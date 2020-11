L'Equipe su Portogallo-Francia di Nations League: "Aria di finale"

"Un'aria di finale". Titola così L'Equipe in apertura nella sua prima pagina con il riferimento che va alla gara di Nations League di stasera tra la Francia e il Portogallo. Lloris e compagni ritrovano il Portogallo di Cristiano Ronaldo Dopo il passo falso con la Finlandia nell'ultima uscita, "les Bleus" sanno che la qualificazione alla fase finale si gioca in casa di CR7, a Lisbona. Sarà "aria di finale" per questo motivo, con i ricordi che però non possono non raggiungere quell'Europeo 2016 in casa della Francia, perso dai francesi e vinto dal Portogallo ai tempi supplementari.