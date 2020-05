L'Equipe sul centrocampista bianconero: "Rabiot ritarda a rientrare"

"Rabiot ritarda a rientrare". Scoppia il caso Rabiot in casa Juventus, secondo quanto scrive l'Equipe questa mattina in Francia. La prima pagina pagina del giornale francese è dedicata al centrocampista bianconero che era rientrato in Costa azzurra durante la quarantana. Richiamato in maniera ufficiosa dal club il 3 maggio, Rabiot ancora si trova in Francia ma è atteso oggi a Torino. I suoi conpagni hanno già cominciato gli allenamenti individuali senza di lui.