L'Equipe sul PSG: Neymar, Paredes e Di Maria positivi dopo le vacanze a Ibiza

L'Equipe stamani in edicola titola "Un gran brutta vacanza" in riferimento ai tre positivi in casa Paris Saint Germain. Nella squadra francese sono risultati positivi Neymar, Paredes e Di Maria. I tre sudamericani hanno contratto il virus, molto probabilmente, durante il periodo di vacanza trascorso a Ibiza. Adesso dovranno stare in isolamento e la quarantena mette a serio rischio la loro presenza alla prima di campionato il 10 settembre contro il Lens.