L'Equipe sullo sport in quarantena: "Campioni da salotto"

"Campioni da salotto". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de L'Equipe in edicola in Francia. Il giornale francese afferma che, da quando in Francia è stata decretata la quarantena, lo sport fatto in casa ha riscontrato successo. E in taglio alto l'altro titolo "I giocatori non sono delle marionette" in riferimento ai calciatori di Ligue 1 e Ligue 2 che alla ripresa potrebbero essere poco tutelati, non solo in Francia.