L'Equipe verso la finale di Coupe de la Ligue: "PSG-Lione, l'Europa in testa"

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con la finale della Coupe de la Ligue in Francia tra il PSG, prossimo avversario dell'Atalanta in Champions, e il Lione, avversario in Europa della Juventus. Il titolo è inequivocabile: "L'Europa in testa". Questa finale infatti, oltre a valere un trofeo comunque importante per i club francesi, servirà alle due squadre per capire il proprio stato di forma a pochi giorni dalle rispettive sfide europee contro le squadre italiane.