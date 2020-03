L'Unione Sarda titola: "Zenga: il calcio, il Cagliari e la voglia di ricominciare"

vedi letture

In casa Cagliari poco prima dello stop della Serie A causato dall'emergenza Coronavirus c'è stato il ribaltone in panchina: via Maran, dentro Walter Zenga. E L'Unione Sarda in prima pagina oggi si sofferma proprio sul nuovo tecnico: "Zenga: il calcio, il Cagliari e la voglia di ricominciare".