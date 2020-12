La maledizione continua. Real Madrid falcidiato dagli infortuni: solo in 4 sempre disponibili

Dopo l'infortunio capitato a Rodrygo, attaccante che dovrà restare ai box per tre mesi e salterà quasi certamente il doppio confronto con l'Atalanta, il quotidiano spagnolo As si sofferma sui tanti infortuni con cui ha dovuto fare i conti Zinedine Zidane da inizio stagione. "La maledizione continua", è il titolo dell'articolo in cui si fa il resoconto sui tantissimi infortuni capitati in casa Real da inizio stagione. Solo quattro giocatori dei 24 giocatori del Real Madrid sono stati a disposizione di Zidane in tutte le partite della stagione e due di questi sono portieri. Si tratta di Courtois, Lunin, Varane e Mendy.