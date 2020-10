La Roja vince, è prima e si gode Fati e Oyarzabal. Le prime pagine dei quotidiani spagnoli

Spagna sempre prima nel suo girone di Nations League, dopo la vittoria di ieri sera per 1-0 contro la Svizzera. Un successo che trova spazio nelle prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli.

AS: "La Spagna aggiunge e va"

In una prima dedicata quasi tutta a Nadal, e alla sua ennesima finale di Roland Garros raggiunta in carriera, trova spazio anche la vittoria di misura degli iberici.

Marca: "Bene ragazzi bene"

La Spagna mantiene il primato, scrive il quotidiano capitolino, e la rete di Oyarzabal garantisce alla selezione spagnola la cosa più importante.

Mundo Deportivo: "Sanno soffrire"

La selezione iberica mantiene il primato grazie ad un gol di Oyarzabal e agli errori della difesa della Svizzera. Vittoria sofferta.

Sport: "Un passo in più"

Il quotidiano di Barcellona si concentra sulla prestazione di Ansu Fati con la Spagna. Da titolare, non è riuscito a far gol ma è risultato comunque un pericolo costante.