La Vanguardia - Il Real Madrid ha proposto ai giocatori un taglio degli stipendi del 10-15%"

Il Real Madrid ha proposto ai propri calciatori di tagliarsi lo stipendio di un 10-15% per far fronte al netto calo degli incassi dovuto alla pandemia. Lo rende noto "La Vanguardia". Nel caso in cui i Blancos centrassero l'obiettivo di un taglio del 15%, il risparmio ammonterebbe a circa 58 milioni di euro in termini di stipendio dei tesserati. La scorsa stagione giocatori e dirigenti hanno accettato una riduzione dello stipendio che ha permesso al Real Madrid di risparmiare 39 milioni.