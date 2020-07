LaLiga è finita - Barça, che flop! Da Bartomeu a Setien fino al caso Messi: ora serve chiarezza

vedi letture

Nonostante la vittoria per 5-0 sul campo dell'Alavés nell'ultimo turno, nonostante il titolo di capocannoniere vinto ancora una volta da Lionel Messi (25 centri in campionato), il Barcellona ieri ha chiuso una stagione che resterà nella storia per ben altri motivi. Non certo per i meriti di Leo e compagni... Tra instabilità societaria, cambi di allenatore (prima Valverde, poi Quique Setién), polemiche interne e casi di mercato (Arthur alla Juventus e rinnovo della Pulce, solo per citare i più importanti e recenti), i blaugrana dopo il lockdown si sono lasciati infatti prima raggiungere e poi nettamente superare dal Real Madrid, chiudendo addirittura a -5 dalla vetta. Tra mille difficoltà e problematiche, oggi è principalmente la gestione tecnica e umana del mister cántabro a far discutere, sia per la filosofia di gioco che per i metodi di lavoro e la gestione dei campioni (il recente sfogo di Messi parla chiaro): non è da escludere, quindi, un possibile colpo di scena già prima della sfida di Champions contro il Napoli del prossimo 8 agosto. Un appuntamento che diventa fondamentale per il Barça, perché la vittoria della massima competizione europea (al Camp Nou manca dal 2014-2015) cancellerebbe sicuramente ogni amarezza e perplessità. In vista di un futuro che non potrà comunque prescindere dal Diez, con o senza Bartomeu, e che dovrà per forza ripartire da un tecnico vincente e con un curriculum all'altezza.

Posizione in classifica 2° (82 punti)

Risultati: 25 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte

Differenza reti: 86 gol fatti, 38 subiti

Cammino post-lockdown: 7 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta