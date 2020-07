LaLiga è finita - Come Messi nessuno mai: sette volte Pichichi. Ecco la top 5 dei cannonieri

Il solito Lionel Messi. Il flop del Barcellona nella Liga, dopo la rimonta post-lockdown subita dal Real Madrid, non può cancellare l'ennesima stagione ad altissimi livelli della Pulce: 25 gol e 22 assist in 33 presenze solo in campionato, 30 centri e 26 passaggi decisivi in 42 gare se consideriamo invece ogni competizione. Il campione argentino, con la doppietta firmata ieri sera contro l'Alavés, è diventato così per la settima volta in carriera il Pichichi della Liga. Se nessuno ci era mai riuscito finora a questo momento, un perché ci dovrà pur essere...

Questa la top 5 dei marcatori della Liga 2019-2020:

Lionel Messi (Barcellona) 25 gol

Karim Benzema (Real Madrid) 21 gol

Gerard Moreno (Villarreal) 18 gol

Luis Suarez (Barcellona) 16 gol

Raul Garcia (Athletic) 15 gol