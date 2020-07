LaLiga è finita - Finisce un'era: l'Espanyol retrocede in Segunda División dopo 27 anni tra le big

Se Madrid sorride, Barcellona piange. Non solo il Barça, rimontato dai blancos dopo la lunga pausa dovuta al Coronavirus, ma anche e soprattutto l'Espanyol, retrocesso in Segunda División dopo ben 27 anni ad alti livelli. I biancazzurri, per i quali il triste verdetto era già matematicamente arrivato proprio nel derby dello scorso 8 luglio, hanno chiuso la Liga col pareggio di ieri contro il Celta Vigo, che non cancella comunque le 23 sconfitte in 38 partite di questa stagione. Un cammino negativo, anzi pessimo, che i Periquitos hanno terminato con soli 25 punti in classifica, ultimi addirittura a -8 dal Maiorca penultimo e -12 dalla salvezza. Si chiude così un'era, se ne va un autentico pezzo di storia della Liga, visto che in Spagna solamente Barcellona, Real Madrid e Athletic Club finora hanno giocato più campionati di prima divisione (89 contro 85). 85 come quelli del Valencia, che avendo mantenuto la categoria il prossimo anno supererà però precisamente l'Espanyol in questa speciale graduatoria. Per salvarsi serviva miracolo, adesso servirà una vera rinascita.

Posizione in classifica 20° (25 punti)

Risultati: 5 vittorie, 10 pareggi, 23 sconfitte

Differenza reti: 27 gol fatti, 58 subiti

Cammino post-lockdown: 1 vittoria, 2 pareggi, 8 sconfitte