LaLiga è finita - Granada, stagione da favola: la prima Europa League arriva nel dopo-Pozzo

"Questo è il giorno più felice della storia del Granada". Bastano le dichiarazioni di mister Diego Martínez a riassumere la stagione storica dei Nazaries. Un'emozionante favola calcistica, culminata con la prima qualificazione in Europa League di sempre. Di strada il club andaluso ne ha fatta eccome dalla vittoria della Segunda División B (terza divisione spagnola) del 2010, col rilancio made in Italy targato Pozzo e il ritorno nella Liga dopo ben 35 anni. La proprietà è cambiata ancora nell'estate 2016, con la cessione da parte dei Pozzo al fondo cinese "Link International Sports ltd." e l'immediata retrocessione in Segunda: tassa da pagare prima della nuova promozione del 2018-2019 e, soprattutto, del risultato storico conquistato proprio all'ultima giornata di questo campionato, grazie al 4-0 rifilato ieri all'Athletic Club e alla contemporanea sconfitta del Getafe sul campo del Levante. Una favola che, nonostante l'addio del patron dell'Udinese, parla comunque ancora un po' di italiano, visto che tre elementi fondanti della rosa biancorossa hanno militato in passato nella nostra Serie A: Gonalons, Gil Dias e Machis, il più decisivo con 7 gol e 6 assist durante il torneo.

Posizione in classifica 7° (56 punti)

Risultati: 16 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte

Differenza reti: 52 gol fatti, 45 subiti

Cammino post-lockdown: 5 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte