LaLiga è finita - Il Cholo Simeone non si smentisce mai: Atletico sempre sul podio da ben 8 anni

Diego Simeone non si smentisce mai: col pareggio casalingo di ieri sera contro la Real Sociedad (1-1), il suo Atletico Madrid ha chiuso la Liga 2019-2020 al terzo posto qualificandosi ancora una volta in Champions League. Il tecnico argentino non ha vissuto un'annata facile, diciamo la verità, ma è riuscito comunque a trovare la solidità e la striscia di risultati necessarie per finire, come sempre, sul podio. Sulla panchina dei colchoneros da otto stagioni e mezza, è dal 2012-2013 (primo campionato affrontato per intero in panchina) che il Cholo porta infatti l'Atleti tra le prime tre in classifica. Questo, grazie a un progetto tecnico costruito sapientemente, anno per anno, che dopo la storica ciliegina del 2013-2014 (vittoria della Liga) non si è appagato, ha mantenuto alte le ambizioni e sembra tuttora poter offrire ancora molto ai nostalgici del calcio delle bandiere. Perché Madrid, sponda biancorossa, è il suo posto nel mondo e poche squadre, nella storia del fútbol, sono state plasmate così tanto a immagine e somiglianza del loro allenatore. Il marchio di fabbrica resta chiaramente la difesa, seconda solo a quella della capolista Real anche in questa Liga, mentre in chiave futura ci si aspetta di vedere il vero Joao Felix. Quello del Benfica, e non - almeno finora - quello dell'Atletico.

Posizione in classifica 3° (70 punti)

Risultati: 18 vittorie, 16 pareggi e 4 sconfitte

Differenza reti: 51 gol fatti, 27 subiti

Cammino post-lockdown: 7 vittorie, 4 pareggi