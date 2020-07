LaLiga è finita - La flor di Zidane non è appassita: rimonta storica e 11° trofeo in appena 4 anni

Dopo essersi laureato campione di Spagna con una giornata d'anticipo, il Real Madrid ieri sera ha chiuso il campionato 2019-2020 con un pareggio (2-2), condannando il Leganés alla retrocessione e raggiungendo quota 87 punti in classifica (+5 sul Barcellona). Una remontada storica, quella dei blancos, con una striscia di ben 10 vittorie consecutive che all'indomani del lockdown ha permesso loro di raggiungere e poi scavalcare la capolista blaugrana. Questo, grazie ai 21 gol complessivi di Karim Benzema (ben 7 reti e 2 assist dalla ripresa) e alla sua forma smagliante, ma soprattutto grazie a una ritrovata solidità difensiva (miglior retroguardia del torneo con appena 25 reti subite). La flor di Zinedine Zidane, nonostante le critiche e lo scetticismo iniziale sul suo bis tra le mura del Bernabéu, è insomma tutt'altro che appassita: per il francese si contano la seconda Liga in bacheca da allenatore e il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta a gennaio, nonché l'undicesimo in carriera solo per quanto riguarda la sua brevissima esperienza in panchina (allena ad alti livelli dal 2016). "Per tutto quello che è successo quest'anno con la pandemia, credo sia il titolo più bello della mia carriera", ha affermato Zizou. Come dargli torto?

Posizione in classifica: 1° (87 punti)

Risultati: 26 vittorie, 9 pareggi, 3 sconfitte

Differenza reti: 70 gol fatti, 25 subiti

Cammino post-lockwodn: 10 vittorie (consecutive), 1 pareggio