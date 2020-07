LaLiga è finita - Siviglia, un riscatto con tre grandi protagonisti: Monchi, Lopetegui e Ocampos

La vittoria di ieri sera contro il Valencia (1-0) è stata la ciliegina sulla torta: il Siviglia ha raggiunto gli stessi punti dell'Atletico Madrid (70) e si è qualificato alla prossima Champions, pur chiudendo al quarto posto in classifica anziché al terzo. È stata la stagione delle rivincite, in primis grazie al ritorno a casa del "mago" Monchi in cabina di regia e all'approdo in panchina di quel Julen Lopetegui scaricato senza troppe remore dalla Nazionale spagnola e dal Real Madrid appena un anno prima. Ma è stata, anche e soprattutto, la stagione del talento, puro e indiscusso, di Lucas Ocampos, meteora in Serie A con le maglie di Genoa e Milan nel 2016-2017 e oggi invece campione pronto per il grande salto (miglior marcatore del club con 16 reti). Prima, però, c'è da continuare a trascinare i nervionenses in Europa League, nella sfida valida per gli ottavi di finale contro la Roma in programma il prossimo 6 agosto. In attesa di un'estate che potrebbe portare l'ennesima (forse anche più di una) plusvalenza record nelle casse biancorosse...

Posizione in classifica 4° (70 punti)

Risultati: 19 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte

Differenza reti: 54 gol fatti, 34 subiti

Cammino post-lockdown: 6 vittorie, 5 pareggi