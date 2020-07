LaLiga è finita - Uno dei peggiori Betis del decennio: -29 dal Siviglia nonostante il colpo Fekir

vedi letture

Uno dei peggiori Betis del decennio. Lo dice la critica, lo dice soprattutto la statistica. Con 17 sconfitte, per ultima quella di ieri sera sul campo del Valladolid (2-0), i biancoverdi erano infatti riusciti a fare peggio solamente nell'anno della retrocessione (2013-2014) e nel 2016-2017. Ma la salvezza è arrivata e, oggi, questo è sicuramente ciò che conta di più. Adesso serve assolutamente voltare pagina e l'esperienza di mister Manuel Pellegrini, già presentato ufficialmente alla stampa lo scorso 13 luglio, sarà sicuramente fondamentale per riuscire a dare continuità a un club che troppa alternanza ha visto sulla sua panchina negli ultimi anni. Con scelte spesso discutibili, come Rubi (sostituito ad interim soltanto a giugno da Alexis Trujillo), che hanno cancellato anche la bontà degli investimenti fatti sul mercato (in primis il clamoroso arrivo di Nabil Fekir dall'Olympique Lione). Parola d'ordine "ripartenza", dunque, anche semplicemente per i quasi 30 punti (29) di distacco in classifica dai cugini biancorossi che non faranno certo felici Joaquin e compagni...

Posizione in classifica 15° (41 punti)

Risultati: 10 vittorie, 11 pareggi, 17 sconfitte

Differenza reti: 48 gol fatti, 60 subiti

Cammino post-lockdown: 2 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte