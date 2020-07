LaLiga è finita - Valencia e un fallimento totale: niente Europa per la terza volta con Peter Lim

Stagione fallimentare per il Valencia, che ieri sera ha chiuso la Liga 2019-2020 con una sconfitta sul campo del Siviglia (1-0) e, soprattutto, fuori dall'Europa (nono posto a quota 53 punti). Né Champions League né Europa League, dunque, per la quinta volta nel XXI secolo, tre delle quali con Peter Lim massimo azionista del club. Il frutto, questo, di un'instabilità societaria sempre più pressante che in questi mesi ha avuto conseguenze dirette tanto sulle scelte manageriali quanto sul rendimento della squadra. Troppo tardi è arrivato infatti l'esonero di mister Albert Celades, una scelta che non ha mai convinto la piazza dopo l'esonero di Marcelino, con la mancata partecipazione alle coppe internazionali che già quest'estate rischia di scatenare così una vera e propria rivoluzione. A partire dall'addio del canterano Ferrán Torres che fa tanto gola a Juventus e Napoli, ma che oggi sembra invece a un passo dal Manchester City... Uno smantellamento quasi inevitabile, nella speranza di provare comunque a (ri)costruire un Valencia vincente e convincente in vista del 2020-2021. Con Laurent Blanc, almeno per il momento, grande favorito in panchina.

Posizione in classifica 9° (53 punti)

Risultati: 14 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte

Differenza reti: 46 gol fatti, 53 subiti

Cammino post-lockdown: 3 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte