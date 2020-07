LaLiga è finita - Villarreal fra gioie e dolori: torna in Europa, ma saluta capitan Santi Cazorla

Il Villarreal si è qualificato alla prossima Europa League. Dopo aver scacciato l'incubo della retrocessione nella passata stagione, è sempre con mister Javi Calleja che il Sottomarino Giallo quest'anno è riuscito a togliersi grandi, grandissime soddisfazioni. La vittoria per 4-0 di ieri sera con l'Eibar le ha permesso di raggiungere difatti quota 60 punti in classifica, al quinto posto dinanzi a Real Sociedad e Granada. Un cammino stupefacente nel segno di bomber Gerard Moreno, terzo miglior marcatore del torneo con ben 18 centri, ma soprattutto di capitan Santi Cazorla: con 15 reti e 11 assist in 40 partite, tutto questo a 35 anni suonati, la 2019-2020 è stata in assoluto anche la sua stagione. Il campione classe '84 non è certo una sorpresa, ma alla sua terza avventura nella provincia di Castellón Santi ha scritto sicuramente la pagina più bella. Una pagina di vita più che di calcio, che ha messo fine al suo lunghissimo calvario: due anni di stop, otto operazioni chirurgiche e il rischio di doversi far amputare la gamba a causa di una grave infezione. Eppure, come scrivono in Spagna, hay Santi Cazorla para rato, ossia c'è ancora tempo per godersi Santi Cazorla: non al Villarreal, bensì all'Al Sadd di mister Xavi (suo compagno della Roja). Per l'ultima (milionaria) avventura da calciatore, prima di far ritorno - un giorno - a casa in altre vesti.

Posizione in classifica 5° (60 punti)

Risultati: 18 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte

Differenza reti: 63 gol fatti, 49 subiti

Cammino post-lockdown: 7 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte