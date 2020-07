LaLiga, la classifica dopo gli anticipi del 35° turno: punto d'oro per il Celta

Si sono disputate oggi le prime due partite del trentacinquesimo turno de LaLiga. Vittoria importante del Valencia, che batte 2-1 in casa il Valladolid e si porta momentaneamente in ottava posizione, a tre punti dal Getafe sesto. Non basta, invece, il gol di Morata all'Atletico Madrid: la squadra di Simeone pareggia 1-1 a Vigo e ora sente la pressione del Siviglia, distante solo tre lunghezze. Punto d'oro per il Celta, che va a +7 sulla terzultima.

CLASSIFICA

1. Real Madrid 77

2. Barcellona 73

3. Atletico Madrid 63 *

4. Siviglia 60

5. Villarreal 54

6. Getafe 53

7. Real Sociedad 51

8. Valencia 50 *

9. Athletic Club 48

10. Granada 47

11. Osasuna 45

12. Levante 43

13. Valladolid 39 *

14. Betis 38

15. Alaves 35

16. Celta Vigo 36 *

17. Eibar 35

18. Maiorca 29

19. Leganes 28

20. Espanyol 24