LaLiga, vola il Getafe di Bordalas: 3-0 al Betis, Valencia agguantato in vetta

Rotondo successo del Getafe, che si sbarazza del Betis con un netto 3-0. Un risultato acquisito già nel primo tempo dalla squadra di Bordalas, grazie alle reti di Angel (doppietta) e Cucu. La vittoria consente al Getafe di scavalcare gli andalusi e di affiancare in vetta il Valencia a quota sette punti (con una partita in meno). Davvero un bell'inizio di campionato per la formazione affrontata poche settimane fa in Europa League dall'Inter, che mostra la solita solidità difensiva: in tre partite, quattro gol segnati e nessuno subito.