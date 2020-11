Le probabili formazioni di di A.Madrid-L.Mosca: Simeone senza Suarez, ma torna Lodi

Tre settimane dopo tornano ad affrontarsi Atletico Madrid (4 punti) e Lokomotiv Mosca (2 punti) per la quarta giornata di Champions League del gruppo A. Alla RZD Arena della capitale russa, la squadra allenata da Marko Nikolic è riuscita a strappare un pareggio ai Colchoneros, rispondendo con Miranchuk alla rete del momentaneo di Josè Gimenez. Koke e compagni devono assolutamente vincere per evitare di complicare il discorso qualificazione, con il Bayern Monaco in solitaria a 9 punti nel raggruppamento e il Salisburgo fanalino di coda con un solo punto.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Galvanizzata dalla grande vittoria al Wanda Metropolitano contro il Barcellona in Liga, la squadra di Simeone deve cercare la vittoria a tutti i costi. Dovrà, però, fare a meno di Luiz Suarez e Torreira, ancora positivi al Coronavirus, che si aggiungono agli infortunati Herrera, Sanchez e Vrsaljko. I Rojiblancos dovrebbero schierare la stessa formazione con cui hanno avuto la meglio sui blaugrana, con l'unica differenza rappresentata da Renan Lodi, tenuto a riposo in Liga, che tornerà ad occupare l'out di sinistra in difesa

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV MOSCA - La squadra di Nikolic scende in campo a Madrid dopo aver battuto in casa l'Arsenal Tula nella Premier League russa, una vittoria che hanno interrotto una striscia negativa che durava da 6 partite. Le speranze della Lokomotiv sembrano ridotte al lumicino, ma si affidano a Miranchuk, autore di un gol sia nell'ultima gara giocata in campionato che nella sfida d'andata. I russi, però, dovranno fare a meno di Magkeev e, soprattutto di Ignatyev. Quest'ultimo verrà sostituito da Rybchinskii.