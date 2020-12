Le probabili formazioni di Marsiglia-Olympiakos - Ultima chances Europa League per l'OM

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 5ª giornata del Gruppo C della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021 i francesi dell'Olympique Marsiglia del tecnico portoghese André Villas-Boas affrontano i greci dell'Olympiakos del tecnico portoghese Pedro Martins presso lo Stade Vélodrome.

OLYMPIQUE MARSIGLIA - I biancazzurri sono attualmente al 4° ed ultimo posto in classifica del Gruppo C con 0 punti e, nell'ultimo turno della manifestazione hanno perso 2-0 casalinga contro i portoghesi del Porto (Olympique de Marseille vs FC Porto 0-2, 25 novembre 2020).

Villas-Boas, che deve fare a meno di Balerdi squalificato e di Radonjić affetto da problemi fisici, dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3 con Mandanda in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata da Sakai, Álvaro González, Ćaleta-Car ed Amavi. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, composto da Rongier, Kamara e Sanson. In attacco, il tridente Thauvin-Germain-Luis Henrique.

OLYMPIAKOS - I rossobianchi, che sono momentaneamente al 3° posto in classifica nel raggruppamento C con 3 punti, sono reduci dalla sconfitta interna contro gli inglesi del Manchester City (Olympiakos FC vs Manchester City FC 0-1, 25 novembre 2020).

Pedro Martins, il quale non può disporre di quattro calciatori infortunati (Ahmed Hassan, Bruma, Randjelović e Valbuena), sembra orientato ad optare per un 3-4-3 con José Sá tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Rúben Semedo, Ba e Cissé. In mediana, sempre da destra a sinistra, formata da Dräger, M'Vila, Pêpê e Rafihna. Davanti, il trittico Camara, Fortounis e Masouras.