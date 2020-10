Le probabili formazioni di Porto-Olympiacos: i greci cercano l'impresa

Si torna a vivere la magica atmosfera della Champions League: all'Estádio do Dragão, in occasione della seconda giornata del Gruppo C, questa sera (calcio d'inizio alle ore 21) si affrontano Porto e Olympiacos. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro il Manchester City, gli ospiti hanno invece vinto di misura con il Marsiglia: in un raggruppamento in cui a spuntarla saranno probabilmente gli uomini di Guardiola, ogni partita assume la massima importanza perché le restanti tre squadre lotteranno fino all'ultimo per chiudere al secondo posto.

COME ARRIVA IL PORTO - Archiviato con qualche difficoltà l'impegno di campionato contro il Gil Vicente (risicata vittoria interna per 1-0), la truppa di Sérgio Conceição torna in campo europeo per una sfida da dentro o fuori: dopo il ko contro il Manchester City, infatti, ai portoghesi sarà necessaria una vittoria per non compromettere l'accesso alla seconda fase. Nel weekend hanno riposato diversi giocatori che stasera troveranno spazio dal primo minuto nel 4-3-3 (indisponibili Marcano e Mbaye): davanti al portiere Marchesin ci saranno Manafá e Zaidu sulle corsie esterne con Pepe e Mbemba coppia centrale, in mezzo al campo Uribe con Oliveira e Vieira. In attacco possibile chance dal primo minuto per l'ex Lazio Felipe Anderson assieme a Corona e Marega.

COME ARRIVA L'OLYMPIACOS - E' tempo di tornare in campo dopo una settimana di sosta: la Federazione Greca, infatti, ha rinviato a data da destinarsi la gara di campionato contro il PAOK Salonicco, prevista nel weekend, per consentire alle due squadre di arrivare più riposate ai rispettivi impegni europei (i bianconeri giocheranno in Europa League a Granada). La compagine di Pedro Martins arriva a questo appuntamento carica a mille per il successo casalingo sul Marsiglia al primo turno: stasera sarà la cosiddetta "prova del nove", una vittoria regalerebbe maggiori certezze in vista del proibitivo doppio impegno con il Manchester City. Biancorossi in campo con il 4-2-3-1: José Sá in porta, difesa a quattro composta da Rafinha, Semedo, Ba e Cholevas; M'Vila e Bouchalakis a centrocampo, in avanti Randjelovic, Valbuena e Masouras a supporto di Hassan, favorito nel ballottaggio con El-Arabi.