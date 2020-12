Le probabili formazioni di Salisburgo-Atlético Madrid - Red Bulls e Colchoneros per un posto agli ottavi

Calcio d'inizio alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 6ª giornata del Gruppo A della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021 gli austriaci del Salisburgo del tecnico statunitense Jesse Marsch affronta gli spagnoli dell'Atlético Madrid del tecnico argentino Diego Simeone presso la Red Bull Arena.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - Gli austriaci sono attualmente al 3° posto del raggruppamento A con 4 punti e, nel turno precedente, hanno vinto 3-1 fuori casa contro i russi della Lokomotiv Moskva (FK Lokomotiv Moskva vs Fußballclub Red Bull Salzburg 1-3, 1° dicembre 2020).

Marsch, che non può disporre dello squalificato Camara, dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Stanković in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Kristensen, André Ramalho, Wöber e Ulmer. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani formata da Ashimeru e Junuzović, agiranno, sempre da destra a sinistra, Mwepu, Berisha e Szoboslai. In attacco, il solo Koita.

COME ARRIVA L'ATLÉTICO MADRID - Gli spagnoli, che sono momentaneamente al 2° posto in classifica del Gruppo A con 6 punti, sono reduci dal pareggio casalingo 1-1 contro i tedeschi del Bayern Monaco (Club Atlético de Madrid vs FC Bayern München 1-1, 1° dicembre 2020).

Simeone, che deve fare a meno degli infortunati Diego Costa e Giménez, sembra orientato a scendere in campo con un 3-4-2-1 con Oblak tra i pali. Linea difensiva, da Savić, Felipe ed Hermoso. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Trippier, Koke, Saúl Ñíguez e Ferreira Carrasco. Davanti, alle spalle dell'unico centravanti Suárez, svarieranno Marcos Llorente e João Felix.