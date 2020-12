Le probabili formazioni di Midtjylland-Liverpool - Quasi un'amichevole a Herning

vedi letture

Nel gruppo D l'attenzione è tutto incentrata al match tra Ajax e Atalanta con la squadra italiana a caccia della seconda qualificazione consecutiva alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Ad Herning, invece, il Liverpool affronta il Midtjylland, ultima in classifica, in un match che è un'amichevole o quasi. Gli inglesi hanno 12 punti, la certezza del primo posto. I danesi, invece, sono già aritmeticamente fuori da tutto e cercheranno di strappare un punto ai Campioni d'Europa del 2019 per chiudere dignitosamente la propria campagna europea. Solo un precedente tra le due squadre, la gara d'andata con la vittoria per 2-0 del Liverpool. Calcio d'inizio alle ore 18.55. L'arbitro è il francese Letexier.

COME ARRIVA IL MIDTJYLLAND - I danesi hanno conquistato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. 4-3-3 con Dreyer, Kaba e Mabil. Così l'allenatore Priske prima della gara: "Ovviamente non sappiamo al 100% chi schiererà il Liverpool, ma per cominciare, la nostra attenzione è su noi stessi, non c'è dubbio che dobbiamo essere compatti in difesa. E poi, ovviamente, quando siamo in possesso palla, dobbiamo essere cinici".

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Gli inglesi hanno conquistato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Turnover per Klopp con Jota, Minamino e Origi in avanti. Così l'allenatore Klopp prima del match: "Abbiamo tutto il rispetto per il Midtjylland. Da domenica ho pensato molto a loro. Saremo preparati. Siamo stati fortunati a batterli [nella seconda giornata]. Finora dovrebbero essere davvero orgogliosi di ciò che hanno fatto".