Le probabili formazioni di Ferencvaros-Barcellona: ancora Braithwaite, c'è Uzuni per Rebrov

Sette giorni dopo tornano in campo Barcellona e Ferencvaros per la quinta giornata del gruppo G di Champions League. Juventus e Barcellona sono già certe degli ottavi, ma non è ancora certo chi passerà per prima e chi per seconda, motivo per cui queste ultime due giornate saranno fondamentali. Lo saranno anche per Ferencvaros e Dinamo Kiev, entrambe a quota 1 in classifica e avversarie per la qualificazione in Europa League.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - La squadra di Koeman ha dominato sia nell’ultimo turno di Liga che in quello di Champions, segnando otto reti e non subendone alcuna. I blaugrana affronteranno gli ungheresi senza alcuni dei loro uomini migliori, con Messi, Ter Stegen e Coutinho, nemmeno convocati, e senza gli infortunati Pique e Sergi Roberto. Il Barça si schiererà così con il suo 4-2-3-1 con Neto in porta, linea a quattro formata da Dest e Alba sulle fasce, con Mingueza e Lenglet in mezzo. Pedri e De Jong formeranno la cerniera davanti alla difesa, mentre Griezmann, Dembele e Trincao agiranno alle spalle di Braithwaite.

COME ARRIVA IL FERENCVAROS - Dopo la buona prova contro la Juventus, gli ungheresi vogliono restare in corsa per il posto in Europa League e proveranno a vendicare la netta sconfitta dell’andata. Il tecnico Rebrov dovrebbe schierare il suo classico 4-3-3 con Dibusz in porta, linea a quattro con Lovrencsics, Blažič, Frimpong ed Heister, Sigér, Kharatin, Somália a centrocampo e attacco con Zubkov e Nguen ai lati di Uzuni, in rete allo Stadium.