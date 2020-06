Lewa capocannoniere per la quinta volta di fila. Rummenigge: "E' il migliore al mondo"

Con 34 gol Robert Lewandowski si è laureato capocannoniere di Bundesliga per la quinta volta fila. Un traguardo eccezionale per l'attaccante polacco, omaggiato dopo la gara contro il Wolfsburg anche dall'amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinze Rummenigge: "Segnare 34 gol in una stagione della Bundesliga è un risultato incredibile. Solo Gerd Müller ha mai segnato più goal in una stagione. Faccio le congratulazioni e ringrazio Robert Lewandowski. È il miglior centravanti del mondo".