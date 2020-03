Marca - Allarme Coronavirus, per Inter-Getafe d'Europa League ipotesi campo neutro

L'Inter giovedì prossimo dovrebbe ospitare il Getafe nel match valevole per l'andata degli ottavi di finale d'Europa League, ma l'allarme Coronavirus in Italia si fa sempre più forte. "Dalla UEFA nessuno stop, le gare europee verranno disputate", ha dichiarato Beppe Marotta, ma dalla Spagna lanciano l'ipotesi di giocare in campo neutro, lontano dalla zona rossa. Il match potrebbe disputarsi - si legge - nel sud dell'Italia per assicurare una maggiore tranquillità.