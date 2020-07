Marca apre con la corsa alla vetta della Liga: "Un titolo sul tavolo"

"Un titolo sul tavolo". E' questa l'apertura di Marca, che in prima pagina si sofferma sulla corsa al primato nella Liga. Il Real Madrid a ora di pranzo farà visita all'Athletic Club, mentre il Barcellona per non perdere contatto con la vetta dovrà battere il Villarreal, sempre in trasferta, stasera alle 22.