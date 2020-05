Marca e gli allenamenti in Liga con la massima cautela: "Cure intensive"

"Cure intensive". E' questo il titolo che troviamo in prima pagina su Marca, che si sofferma sulla ripresa degli allenamenti in Liga. Si disinfetta persino il pallone e, ovviamente, i calciatori non si cambiano negli spogliatoi né fanno la doccia, ma arrivano direttamente in campo e vanno via subito dopo la fine della seduta (per ora) individuale.