Marca lancia Harzard contro l'Eibar: "Il Real Madrid torna con un grande acquisto"

Oggi alle 19:30 il Real Madrid scende in campo per la prima volta dopo lo stop e lo farà contro l'Eibar. "Il Madrid torna con un grande acquisto", titola in prima pagina Marca, riferendosi al fatto che tra i convocati ci sia anche Eden Hazard, apparso in gran forma in allenamento.