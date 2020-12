Mono Burgos perplesso: "Forse Simeone ha cambiato numero. Non mi ha risposto dopo il Real..."

German Mono Burgos si è "separato" da Diego Simeone dopo tanti anni di collaborazione, ma resta ovviamente legato all'amico di tante battaglie. In un'intervista a Radio Marca ha però svelato che il Cholo non gli ha risposto a un messaggio dopo la sconfitta nel derby col Real: "L'ho chiamato quando era malato di Covid. Abbiamo un'amicizia che dura da molti anni. Ho pranzato e cenato di più con lui che con la mia famiglia. Siamo stati insieme otto anni nella nazionale argentina e cinque anni nell'Atlético Madrid come giocatori e poi dieci come tecnici. Gli amici parlano quando c'è qualcosa che non va, non mi piace disturbare. Ora sembra che abbia cambiato numero di telefono, perché gli ho mandato un messaggio dopo partita contro il Real Madrid, ma non mi ha risposto...".