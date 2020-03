Mundo Deportivo apre con Messi, Neymar, Ronaldinho e Maradona: "Crack"

"Crack". E' questo il titolo di Mundo Deportivo, che in prima pagina spiaccica un quadretto con 4 volti: Messi, Neymar, Ronaldinho e Maradona, tutti per motivi diversi. L'argentino per il suo messaggio per l'emergenza Coronavirus, O Ney per il possibile addio al PSG, Dinho per lo show al torneo carcerario e Diego perché soggetto a rischio per il virus COVID-19.